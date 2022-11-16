«Мы называем такие пушками»: Байден оценил бицепсы оператора из России

Фото: Telegram / РИА Новости

Президент США Джо Байден пришел в восторг от бицепсов оператора Первого канала, которого он встретил на саммите «Большой двадцатки» (G20).

— Ну и бицепсы у него! Мы называем такие пушками, — заявил американский лидер.

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Во время традиционного общения с журналистами американский лидер обратил внимание на мышцы оператора. Только взглянув на руки россиянина, Байден с изумлением заметил, что они даже больше, чем его голова. Президент США с восхищением выразил надежду, что он с оператором «на одной стороне».

Окружение президента объяснило Байдену, что оператор — русский. Но это нисколько его не смутило: президент ответил, что ему все равно, какой мужчина национальности, передает РИА Новости.

Президент Джо Байден вот уже больше года возглавляет Соединенные Штаты Америки, но даже за этот небольшой промежуток времени на его счету накопилось немало комических и странных ситуаций, которыми он продолжает поражать мировое сообщество, — от забавных оговорок до крайне необъяснимых действий.

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