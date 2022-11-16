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В Московском зоопарке рассказали о радости животных от первого снега

Лейла Алиева

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В Московском зоопарке рассказали о радости животных от первого снега
Фото: Telegram / Московский зоопарк
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Обитатели Московского зоопарка обрадовались первому снегу в городе. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в среду, 16 ноября.

— Панды бегали и играли, хищные птицы распушили перышки, волки и рыси вдохнули свежий зимний воздух и почувствовали себя очень комфортно. Все эти животные хорошо приспособлены к снегу и низким температурам, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Московский зоопарк
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Фото: Telegram / Московский зоопарк
Фото: Telegram / Московский зоопарк
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Фото: Telegram / Московский зоопарк
Фото: Telegram / Московский зоопарк
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Фото: Telegram / Московский зоопарк
Фото: Telegram / Московский зоопарк
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Фото: Telegram / Московский зоопарк

У всех животных имеются внутренний вольеры, гнезда, а также теплые подстилки из соломы, однако первый снег они решили встретить на свежем воздухе, говорится в Telеgram-канале столичного зоопарка.

15 ноября в столице началась метеорологическая зима. По словам сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, выпавший в Москве снег уже не растает и сохранится до весны.

Также более 32,5 тысячи жителей столицы с 25 по 31 октября приняли участие в проекте «Зоологический парк» на платформе «Город идей», где оставили 1176 своих предложений. Чаще всего горожане высказывались за развитие Telegram-канала Московского зоопарка — этой теме были посвящены 225 идей.

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