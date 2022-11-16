Полиция задержала педофила на западе столицы

На западе столицы полицейские задержали мужчину за развратные действия в отношении детей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 16 ноября.
По ее словам, днем 12 ноября 52-летний мужчина совершил развратные действия в отношении двух малолетних недалеко от жилого дома на улице Олеко Дундича. Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-разыскные мероприятия и задержали подозреваемого. Им оказался 52-летний мужчина.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц». В ближайшее время следствие попросит суд заключить мужчину под стражу.
Другого мужчину, обвиняемого в педофилии, осудили в Москве 16 ноября. Профессионального фотографа, который совершил «иные действия сексуального характера» по отношению к трем несовершеннолетним моделям, отправили в колонию строгого режима на 13 лет.