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Полиция задержала педофила на западе столицы

Степан Жирнов
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Полиция задержала педофила на западе столицы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Олеко Дундича Карта всех событий

На западе столицы полицейские задержали мужчину за развратные действия в отношении детей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 16 ноября.

По ее словам, днем 12 ноября 52-летний мужчина совершил развратные действия в отношении двух малолетних недалеко от жилого дома на улице Олеко Дундича. Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-разыскные мероприятия и задержали подозреваемого. Им оказался 52-летний мужчина.

Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц». В ближайшее время следствие попросит суд заключить мужчину под стражу.

Другого мужчину, обвиняемого в педофилии, осудили в Москве 16 ноября. Профессионального фотографа, который совершил «иные действия сексуального характера» по отношению к трем несовершеннолетним моделям, отправили в колонию строгого режима на 13 лет.

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