Собянин сообщил о решении 96 процентов заявок от семей мобилизованных в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичный центр поддержки семей мобилизованных сумел решить уже 96 процентов заявок граждан. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Это очень важное направление работы, не менее важное, чем сама мобилизация. Забота о семьях мобилизованных, их родителях, их женах, забота о детях мобилизованных — это важнейшая работа. Они не должны чувствовать себя брошенными, — сказал глава города.

Работа идет по множеству направлений: так, две трети семей мобилизованных уже получили от города материальную помощь. Однако также оказывается помощь медицинская, юридическая и психологическая. Кроме того, центр помогает с трудоустройством, передает слова Собянина РИА Новости.

27 октября Собянин упростил процедуру назначения детских пособий и пособий молодым семьям мобилизованных. Выплаты будут осуществляться в период прохождения мобилизованным военной службы. При этом имущественная обеспеченность, доходы и банковские счета членов семьи оцениваться не будут.