Минобороны Белоруссии допустило подготовку Польши к «наступательной войне»

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Милитаризация Польши может указывать на то, что страна готовится к «наступательной войне». Об этом в среду, 16 ноября, заявил замначальника генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Валерий Гнилозуб.

Он также предположил, что развернутые в сопредельных с Белоруссией государствах подразделения Североатлантического альянса могут стать основой для организации ударных группировок против Москвы и Минска.

— Это политический курс, который явно указывает на подготовку Варшавы к войне, причем не оборонительной, как это пытается представить польское военно-политическое руководство, — пояснил Гнилозуб.

Помимо этого, он добавил, что правительство Польши приступило к формированию двух дополнительных дивизий сухопутных войск, которые расположатся на востоке страны недалеко от границы с Белоруссией, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что белорусские пограничники сбили БПЛА, вошедший в воздушное пространство страны со стороны Украины. Устройство было оборудовано видеокамерой и применялось для ведения разведки и съемки техсредств охраны границы.