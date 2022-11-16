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«Автоваз» занялся изучением предложения Ирана о совместном производстве

Георгий Соланович
Экономика
«Автоваз» занялся изучением предложения Ирана о совместном производстве
Фото: shutterstock

Концерн «Автоваз» изучает предложение Ирана о совместном производстве автомобилей. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов в среду, 16 ноября.

— Мы не отказываемся, смотрим на 360 градусов вокруг себя, работаем со всеми конструктивными предложениями, которые поступают. И это не только Иран, но и Индия, Китай и другие страны, — сказал руководитель организации.

При этом он уточнил, что концерн в настоящее время не находится в стадии запуска этих проектов. Однако «Автоваз» отрабатывает каждое из предложений, передает слова Соколова ТАСС.

В августе иранская компания Iran Khodro, занимающаяся производством автомобилей, сообщила, что уже в этом году может начать вести бизнес в России. На данный момент руководство холдинга уже приступило к поиску инвесторов.

Кроме того, иранцы планируют расширить производство на рынки Азербайджана, Омана и Ирака. Всего в этом году ожидается производство более 500 тысяч автомобилей этой марки.

Автомобили Иран АвтоВАЗ Россия
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