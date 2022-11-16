Захарова прокомментировала вызов в МИД России посла Польши

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вызов в министерство временного поверенного в делах Польши в Москве. Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Дипломату было указано на неприемлемое нагнетание в Польше антироссийской истерии вокруг инцидента с падением 15 ноября 2022 года в польском населенном пункте Пшеводуве двух ракет, повлекшего за собой гибель людей, — сказала дипломат.

Она также добавила, что, несмотря на отсутствие какой-либо доказательной базы о произошедшем, Варшава посчитала нужным вызвать в МИД Польши посла России и устроить из этого «политическое шоу».

В ходе беседы с послом был сделан акцент на прекращении всяческих антироссийских спекуляций в связи с упомянутым инцидентом, передает слова Захаровой сайт МИД.

Напомним, что в ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По мнению военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.