Россия и Белоруссия подпишут соглашение о судоходстве по внутренним путям

Фото: Пресс-служба Совфеда

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении проекта российско-белорусского соглашения о судоходстве по внутренним водным путям. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 16 ноября.

— Суда под флагом государства стороны могут осуществлять судоходство: между портами, расположенными на внутренних водных путях государств одной стороны, и портами, расположенными на внутренних водных путях другой стороны; из портов, расположенных на внутренних водных путях государства другой стороны, в порты третьих стран и в обратном направлении, — отмечается в документе.

Мишустин поручил Минтрансу провести переговоры с белорусской стороной и подписать указанное соглашение.

15 ноября кластер «Научно-производственная корпорация «Белкосмос» создали в Национальной академии наук Белоруссии. Корпорация создана для реализации и развития перспективных (кластерных) проектов ее участников в области исследования и использования космического пространства.

До этого белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия и Россия создадут в космосе совместную группировку спутников. Она будет предназначена не только для военных целей, уточнил он.