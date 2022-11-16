Росстат: ВВП в III квартале 2022 года снизился на четыре процента

Фото: Пресс-служба Госдумы

ВВП России, по предварительной оценке Росстата, в III квартале текущего года снизился на четыре процента в годовом выражении.

— Индекс физического объема валового внутреннего продукта в третьем квартале 2022 года относительно соответствующего периода 2021 года по предварительной оценке составил 96 процентов, — говорится в отчете службы.

В Росстате отметили, что на снижение ВВП повлиял спад оптового товарооборота (-22,6 процента); водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений (-10,4 процента); розничного товарооборота (-9,1 процента); грузооборота (-5,5 процента); обрабатывающих производств (-2 процента).

Рост, отметили в службе, показали только сельское хозяйство (6,2 процента) и строительство (6,7 процента).

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