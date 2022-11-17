Зеленский рассказал, почему не эвакуирует население украинских городов

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В эфире единого украинского телемарафона в среду, 16 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказался эвакуировать людей из городов в целях поднятия боевого духа войск.

По словам украинского лидера, в начале специальной военной операции России Киев рассматривал в том числе и такой план действий. В частности, речь шла о полном вывозе населения и консервации киевской инфраструктуры.

По его словам, если вывезти население украинских городов за их пределы, то бойцам некого будет защищать, поскольку «Украина это не только земля, но и семьи». Именно этим, заметил президент, мотивированы украинские бойцы.

В то же время Зеленский подчеркнул, что не считает подобное решение так называемой тактикой «живого щита», приводит его слова РИА Новости.

Накануне президент Украины заявил, что получал «сигналы» от партнеров о том, что российская сторона хочет прямых переговоров. Зеленский в ответ на это предложил публичный формат диалога.