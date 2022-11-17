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Украинская сторона готовит провокацию с целью обвинить Россию в обстреле больницы в населенном пункте Великий Бурлук, расположенном в Харьковской области. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили в пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

По информации луганской разведки, в целях отвлечения внимания от ракетного обстрела польской территории Киев готовит «резонансную провокацию» в Харьковской области. По информации военных ЛНР, обстрел медучреждения запланирован ночью в четверг из района населенного пункта Хатное, находящегося под контролем украинских сил.

На канале Народной милиции ЛНР в Telegram говорится, что для освещения результатов провокации ожидается прибытие в регион журналистов. В своих материалах они должны представить инцидент в качестве доказательства неизбирательного применения союзными силами артиллерии в ответ на участившиеся обстрелы российской территории.

На прошлой неделе посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Киев готовит диверсию с применением «грязной бомбы» или провокацию на атомной электростанции.