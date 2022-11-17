Байден поздравил республиканцев с победой на выборах в палату представителей США

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти с тем, что его партия получила большинство мандатов по итогам промежуточных выборов в стране.

Американский лидер подчеркнул, что готов работать вместе с представителями противоборствующей политической силы в законодательном органе, чтобы «обеспечить результаты для работающих семей», говорится в распространенном в среду, 16 ноября, заявлении главы Белого дома.

По прогнозам американской прессы, республиканцы получают 218 мандатов в палате, то есть станут партией большинства, при этом у демократов будет 208 мест, судьба еще девяти мандатов на данный момент не определена, пишет РИА Новости.

9 ноября в Соединенных Штатах завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. По итогам волеизъявления будут избраны 435 членов палаты представителей Конгресса США и треть его сената.