Сенатор Кутепов предложил заморозить активы крупных бизнесменов, покинувших Россию

Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в четверг, 17 ноября, направит вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко письмо с предложением заморозить активы крупных предпринимателей и глав госкорпораций, которые уехали из страны после начала специальной военной операции на Украине.

Парламентарий уверен, что меры по замораживанию активов на территории страны и транзакций из России необходимо в первую очередь применить к владельцам крупных заводов, приобретенных в рамках приватизации, а также к руководителям институтов развития или госкорпораций.

Кутепов также предлагает, чтобы доходы от управления имуществом и активами уехавших из страны руководителей убыточных институтов развития или госкорпораций поступали целевым образом в бюджет на покрытие убытков этих организаций. Еще одним шагом, направленным на пресечение вывода средств из страны, является пакет мер в отношении лиц, отказавшихся от гражданства РФ или имеющих гражданства недружественных государств, пишет ТАСС.

Среди предложений сенатора — направить замороженные в России средства зарубежных инвесторов из недружественных стран на покрытие расходов, затраченных на восстановление Крымского моста, а также коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры на территориях, находящихся в зоне спецоперации.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин внес поправку в законопроект о гражданстве, согласно которой предлагаются причины для лишения приобретенного гражданства.