Борисов заявил, что пока рано говорить о выходе России из проекта МКС

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Россия на данный момент сохраняет свое присутствие в проекте Международной космической станции (МКС). Об этом журналистам в четверг, 17 ноября, заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

Он отметил, что решение об участии России в этом международном проекте принимается кабинетом министров страны. Действующее решение правительства предполагает полеты отечественного сегмента МКС до 2024 года, напомнил чиновник.

Другого официального документа, который бы регламентировал продолжение участия или выход из программы МКС после 2024 года, на данный момент нет.

— Поэтому говорить о выходе России из программы МКС преждевременно, — пояснил Юрий Борисов в интервью ТАСС.

Время, которое российская сторона проведет в проекте, зависит от нескольких факторов. В их числе техническое состояние отечественного сегмента, сроки развертывания Российской орбитальной станции, начало полетов к ней космонавтов и другие.

В прошлом месяце стало известно, что госкорпорация «Роскосмос» решила форсировать работы по созданию Российской орбитальной станции.