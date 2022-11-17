Собянин: Оставшиеся участки БКЛ готовы на 90 процентов

Фото: Twitter / Сергей Собянин

Оставшиеся участки Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена готовы уже на 90 процентов, движение по всей магистрали планируется запустить в первом квартале следующего года, рассказал журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

Он также напомнил, что сейчас уже запущены участки от «Савеловской» до «Каховской» и от «Нижегородской» до «Электрозаводской». При этом остальные находятся в стадии 90-процентной готовности, поделился информацией глава города.

В ближайшее время, как заявил Собянин, стартуют технические пуски отдельных участков, а уже в первом квартале 2023 года движение с пассажирами должно быть запущено. По словам мэра столичного региона, концепция развития метрополитена Москвы состоит в том, чтобы сделать его настолько доступным, насколько возможно.

В интервью РИА Новости Сергей Собянин заявил, что в планах властей сделать так, чтобы девять из десяти жителей города имели подземку в шаговой доступности. В этой концепции планируется продлить, к примеру, Люблинско-Дмитровскую линию метро до поселка Северный.

На прошлой неделе заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты Комплекса городского хозяйства подключили к электросетям семь новых станций БКЛ.