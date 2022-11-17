«Как под копирку»: в Сети предположили, кто является отцом найденной сестры Водяновой

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Сети распространилась информация о том, что найденная младшая сестра российской топ-модели Натальи Водяновой на самом деле является ее дочерью.

По мнению пользователей, Водянова не могла заставить маму отдать девочку в приемную семью. В Telegram-канале «Я вам все расскажу!» предположили, что отцом девочки мог стать фотограф Алексей Васильев, с которым топ-модель начала свою карьеру.

«Две капли»; «Глаза очень похожи»; «Даже рост волос одинаковый на лбу»; «Надо быть слепым, чтобы не заметить их сходства»; «Губы, лоб, скулы — как под копирку», — прокомментировали пользователи.

Накануне Водянова призналась в интервью журналу Vogue, что, помимо двух сестер — Оксаны и Кристины, у нее есть еще одна — Дженна. По словам знаменитости, 22 года назад Дженну удочерила пара из Северной Каролины. Это случилось из-за того, что биологические родители не могли обеспечить ребенку достойный уровень жизни.

Позже пользователи Сети выразили мнение, что эта история не слишком похожа на правду, а сама модель могла родить девочку и отдать ее на удочерение, чтобы строить собственную карьеру.