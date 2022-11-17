Воздушную тревогу объявили в некоторых областях Украины

Фото: Unsplash

В ряде украинских регионов, в том числе Одесской и Харьковской областях, объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины.

В 08:23 и 08:29 по московскому времени тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях соответственно. Позже воздушная тревога также была объявлена в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей.

Глава военной администрации Харьковской областной Олег Синегубов предупредил, что по региону может быть нанесен ракетный удар, передает РИА Новости.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что удары по энергосистеме республики 15 ноября стали самыми массированными за всю историю спецоперации.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что массированные ракетные удары, которые нанесла Россия по объектам энергетической инфраструктуры, оставили без электричества почти десять миллионов жителей страны.