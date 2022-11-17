Экологическая реабилитация Сухого и Малого прудов в лесопарке «Кусково» завершилась

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

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Специалисты завершили экологическую реабилитацию Сухого и Малого прудов в столичном парке «Кусково». Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников в четверг, 17 ноября.

— Это исторические водоемы. Малый пруд входил в каскад Радужных прудов, соединявшихся с Большим Дворцовым прудом. Сухой пруд находится вдалеке от центральных потоков посетителей и музея-усадьбы «Кусково». Он представляет собой остатки ложа деревенского копаного пруда — копани, — рассказал он.

Опадающие несколько десятилетий листья и ветки деревьев образовали в водоемах ил, где были превышены предельно допустимые нормы содержания мышьяка, цинка, кадмия, свинца и никеля.

Малый пруд зарос настолько, что его не было видно, и представлял собой цветущий водоем. Сухой пруд полностью зарос самосевной растительностью, а воду в нем можно было наблюдать только весной. Чтобы восстановить водоемы, специалисты извлекли из них накопившиеся ил и мусор, затем углубили дно, что позволит на протяжении нескольких лет избежать цветения водорослей и образования тины, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале октября в парке «Кусково» установили скамейки с подножками и фонари в историческом стиле. Также специалисты обустроили зону отдыха чуть дальше от основного прогулочного маршрута — на берегу со стороны 3-й Музейной улицы.