Главный неонатолог Москвы: Более 98 процентов недоношенных детей выхаживают в столице

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Показатель выживаемости недоношенных детей в акушерских стационарах Москвы за последние 10 лет значительно вырос, на сегодняшний день врачи выхаживают свыше 98 процентов детей, родившихся раньше срока. Об этом сообщил главный неонатолог столичного департамента здравоохранения, главный врач Морозовской детской больницы Валерий Горев в четверг, 17 ноября.

По его словам, за последние годы в системе родовспоможения города произошли большие изменения: структура медучреждений была трансформирована, возможности пренатальной диагностики расширили, роддома и перинатальные центры оснастили современным оборудованием, а систему дородового наблюдения усовершенствовали. При этом специалисты неонатальных отделений регулярно повышают свою квалификацию.

— Благодаря такой комплексной работе Москва добилась высоких результатов в выхаживании недоношенных детей, — подчеркнул Горев.

Он отметил, что в среднем в медорганизациях столичного депздрава раньше срока рождается около шести–семи тысяч детей в год — 5,5–6 процентов от общего числа всех новорожденных. Недоношенным считается ребенок, рожденный ранее 37 полных недель беременности.

На официальном сайте мэра Москвы подчеркнули, что в отношении таких детей применяют специальные методики лечения.

В четверг, 17 ноября, отмечается Международный день недоношенных детей. В столице таких малышей поддерживают столичные некоммерческие организации. Они организовывают онлайн-школы, открывают горячие линии для родителей, а также помогают обеспечить им дорогостоящее лечение для полноценного развития.