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Диетолог Писарева рассказала, сколько пельменей можно съесть за раз без вреда для фигуры

Ирина Игнатенко

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Еда
Общество
Диетолог Писарева рассказала, сколько пельменей можно съесть за раз без вреда для фигуры
Фото: Pexels

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какое количество пельменей можно съесть за раз без вреда для фигуры.

По словам эксперта, пельмени являются достаточно калорийным блюдом из-за муки и мяса, поэтому к размеру порции нужно подходить аккуратно.

— В принципе, без вреда для фигуры можно съесть где-то примерно 10–15 пельменей в зависимости от их размера. У них достаточно высокая калорийность за счет муки и мяса. В этой порции будет 300–380 килокалорий, — отметила эксперт в комментарии Life.ru.

При этом не стоит добавлять в блюдо сметану или майонез, так как это существенно повышает калорийность.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, чем можно заменить майонез при приготовлении салатов. Он посоветовал использовать сметану жирностью менее 15 процентов, передает ФАН.

Сладости могут вызвать зависимость у людей, склонных к депрессивным состояниям. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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