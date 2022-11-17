Диетолог Писарева рассказала, сколько пельменей можно съесть за раз без вреда для фигуры

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Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какое количество пельменей можно съесть за раз без вреда для фигуры.

По словам эксперта, пельмени являются достаточно калорийным блюдом из-за муки и мяса, поэтому к размеру порции нужно подходить аккуратно.

— В принципе, без вреда для фигуры можно съесть где-то примерно 10–15 пельменей в зависимости от их размера. У них достаточно высокая калорийность за счет муки и мяса. В этой порции будет 300–380 килокалорий, — отметила эксперт в комментарии Life.ru.

При этом не стоит добавлять в блюдо сметану или майонез, так как это существенно повышает калорийность.

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