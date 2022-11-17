Финансовый аналитик Антонов рассказал, каким будет курс доллара в конце ноября

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Финансовый аналитик Владислав Антонов дал прогноз относительно курса доллара на конец осени.

По словам эксперта, если во время налогового периода усилится коррекция по доллару на «Форексе», то пара «доллар — рубль» сохранит движение в диапазоне 59–62 единиц. Поскольку на локальном валютном рынке сохраняется дисбаланс между спросом и предложением, то высока вероятность снижения до нижней границы в 59 рублей.

Также на курс валют окажет влияние заседания ФРС США и Центробанка РФ, передает Life.ru.

Рубль по итогам вчерашнего дня укрепился на 0,2 процента — до отметки 60,6 рубля — и пока продолжает торговаться в этом диапазоне. Официальный курс валют на 17 ноября составляет 60, 34 рубля за доллар и 62,66 рубля за евро, передает ФАН.

Ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин сообщил, что в наличных не стоит хранить ни рубли, ни евро, ни доллары.