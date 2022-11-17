Финансовый аналитик Антонов рассказал, каким будет курс доллара в конце ноября

Финансовый аналитик Владислав Антонов дал прогноз относительно курса доллара на конец осени.
По словам эксперта, если во время налогового периода усилится коррекция по доллару на «Форексе», то пара «доллар — рубль» сохранит движение в диапазоне 59–62 единиц. Поскольку на локальном валютном рынке сохраняется дисбаланс между спросом и предложением, то высока вероятность снижения до нижней границы в 59 рублей.
Также на курс валют окажет влияние заседания ФРС США и Центробанка РФ, передает Life.ru.
Рубль по итогам вчерашнего дня укрепился на 0,2 процента — до отметки 60,6 рубля — и пока продолжает торговаться в этом диапазоне. Официальный курс валют на 17 ноября составляет 60, 34 рубля за доллар и 62,66 рубля за евро, передает ФАН.
Ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин сообщил, что в наличных не стоит хранить ни рубли, ни евро, ни доллары.