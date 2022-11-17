Мужчина поджег храм на юге столицы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, Южный административный округ, район Царицыно, 4-й квартал Ленина-Дачного Карта всех событий

Мужчина проник на территорию храма на юге столицы и попытался его сжечь. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в четверг, 17 ноября.

По его словам, инцидент произошел на территории храма на Кавказском бульваре. Ночью злоумышленник проник на территорию учреждения и совершил поджог, после чего скрылся. Предотвратить печальные последствия смог сторож, который заметил срабатываение датчика движения, который установлен во дворе храма, и вышел проверить, что там происходит.

Мужчина увидел, что дорожка между оградой и входом в здание охвачена огнем. Сотрудник службы безопасности схватил огнетушитель и сумел потушить возгорание, после чего обратился в полицию. В результате пострадали лишь тротуар и лакокрасочное покрытие крыльца храма. Сумма ущерба уточняется.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на Луганской улице. Им оказался 45-летний москвич. Причину своего поступка мужчина назвать не смог.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». В качестве меры пресечения мужчине запретили совершать определенные действия. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Другой поджог храма произошел в селе Домодедово одноименного городского округа. Бывший учитель воскресной школы предал огню помещения учреждения, после чего убил настоятеля храма, прибежавшего на помощь.