В России выявили 5680 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в российских регионах выявили 5680 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» в четверг, 17 ноября.

За указанный период в стране подтвердили 61 летальный исход от коронавируса. При этом 1113 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с диагностированным COVID-19.

После прохождения лечения под присмотром врачей за сутки полностью выздоровели 6735 пациентов, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого «Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, как повторное заражение коронавирусом влияет на здоровье. По словам кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, коронавирус провоцирует целый ряд заболеваний, которые наносят все больше вреда при каждом последующем заражении.

Также член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал, ожидается ли всплеск коронавируса в Санкт-Петербурге. Он напомнил, что важно не запускать болезнь с первых дней и вовремя начать лечение.