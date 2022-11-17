Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Как 12-летний разгильдяй»: Солнцев осудил агрессивное поведение Киркорова

Лейла Алиева
Общество
«Как 12-летний разгильдяй»: Солнцев осудил агрессивное поведение Киркорова
Фото: Youtube / Super

Блогер Рустам Солнцев отреагировал на агрессивное поведение российского певца Филиппа Киркорова.

— Это старый человек, который ведет себя, как какой-то 12-летний разгильдяй, которому закон не писан. Ты зачем прилюдно унижаешь людей? Не можешь сдержаться? Нельзя этого делать, — заявил он.

Солнцев напомнил случай, когда поп-король толкнул пожилого охранника, который после этого умер, пишет Teleprogramma.pro.

Король российской эстрады Филипп Киркоров известен не только своими яркими представлениями и хитами, но и эпатажными выходками. На днях между российским певцом и телеведущей Викторией Боней разразился скандал, который прогремел на всю Сеть.

«Вечерняя Москва» собрала самые неоднозначные моменты из жизни поп-звезды, которые обсуждают до сих пор.

Психотерапевт Елизавета Железнова в беседе с «Вечерней Москвой» высказала мнение, что эпатажное поведение Филиппа Киркорова, которое он демонстрирует с завидной регулярностью, связано не только с его звездным статусом, но и с ментальными проблемами. По ее словам, при заболеваниях нервной системы, депрессивных состояниях у человека возникают периоды агрессии.

Знаменитости Филипп Киркоров Рустам Солнцев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте