«Как 12-летний разгильдяй»: Солнцев осудил агрессивное поведение Киркорова

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Блогер Рустам Солнцев отреагировал на агрессивное поведение российского певца Филиппа Киркорова.

— Это старый человек, который ведет себя, как какой-то 12-летний разгильдяй, которому закон не писан. Ты зачем прилюдно унижаешь людей? Не можешь сдержаться? Нельзя этого делать, — заявил он.

Солнцев напомнил случай, когда поп-король толкнул пожилого охранника, который после этого умер, пишет Teleprogramma.pro.

Король российской эстрады Филипп Киркоров известен не только своими яркими представлениями и хитами, но и эпатажными выходками. На днях между российским певцом и телеведущей Викторией Боней разразился скандал, который прогремел на всю Сеть.

«Вечерняя Москва» собрала самые неоднозначные моменты из жизни поп-звезды, которые обсуждают до сих пор.

Психотерапевт Елизавета Железнова в беседе с «Вечерней Москвой» высказала мнение, что эпатажное поведение Филиппа Киркорова, которое он демонстрирует с завидной регулярностью, связано не только с его звездным статусом, но и с ментальными проблемами. По ее словам, при заболеваниях нервной системы, депрессивных состояниях у человека возникают периоды агрессии.