Заслуженный учитель России назвал преимущества единой школьной формы

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Единая школьная форма способствует сглаживанию имущественного неравенства учеников, на уроках перестанет идти парад мод. Такое мнение высказал заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

Он напомнил, что в настоящее время каждая школа самостоятельно принимает решение, использовать форму или не использовать вообще.

По мнению эксперта, школьная форма играет очень хорошую объединяющую роль, передает НСН.

Накануне министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что нужно ввести школьную форму на законодательном уровне. Право решать, какую именно форму носить школьникам, стоит предоставить образовательным учреждениям, передает Взгляд.ру.

Выбирать школьную форму нужно тщательно, обращая внимание на ткань верха и подкладки. Об этом рассказал заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов.