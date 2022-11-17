«Очень больно»: Тарасова не смогла сдержать слез, комментируя смерть Горшкова

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России, советский фигурист Александр Горшков был легендарным спортсменом, это невосполнимая потеря. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Она отметила, что вся ее жизнь тесно связана с Горшковым.

— Я его знаю с самого детства, целых 70 лет. У меня есть много теплых воспоминаний за эти долгие годы. Очень больно терять такого человека... Это невосполнимая потеря, — со слезами сказала Тарасова.

Тренер подчеркнула, что он был легендарным спортсменом.

— Он был выдающимся партнером Людмилы Пахомовой и мужем. Это была первая российская пара, из-за которой ввели танцы на льду в олимпийский цикл, — напомнила Тарасова.

Известный советский фигурист, президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков скончался на 77-м году жизни в четверг, 17 ноября.

Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль на Играх в Инсбруке в 1976 году в паре с Людмилой Пахомовой. Горшков имел звания заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР, заслуженного работника физической культуры РФ. Последние 12 лет занимал пост президента Федерации фигурного катания на коньках России.