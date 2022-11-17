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В Московском регионе продлили предупреждение о метели и гололедице

Георгий Соланович
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В Московском регионе продлили предупреждение о метели и гололедице
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Предупреждение о метели и гололедице в Москве и области продлили до утра субботы, 19 ноября. Об этом в четверг сообщили в Гидрометцентре России.

— (Москва — прим. «ВМ»). Период предупреждения с 21 часа 17 ноября до 9 часов 19 ноября. Местами метель, заносы на дорогах, гололедица, — говорится в сообщении.

До этого же времени в столице действует предупреждение о сильном снеге и возможном обледенении поверхностей. В Московской области ситуация аналогичная.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени. По его словам, минимальная температура воздуха опустилась до отметки минус 5,7 градуса, что на 0,3 градуса ниже, чем было в ночь на 16 ноября.

Метеоролог Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» в свою очередь подчеркнул, что в столичном регионе в этом году не стоит ожидать мягкой европейской зимы, как в Испании и Италии. Он пояснил, что зима обязательно будет снежной и морозной, а это исключает шанс на оттепель.

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