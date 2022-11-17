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Приметы и советы

Подземный переход под Бесединским шоссе на юге Москвы капитально отремонтируют

Георгий Соланович
Город
Подземный переход под Бесединским шоссе на юге Москвы капитально отремонтируют
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва
Россия, Москва, Бесединское шоссе Карта всех событий

Мосгосэкспертиза утвердила проект капитального ремонта подземного пешеходного перехода под Бесединским шоссе в районе Братеево. Об этом сообщили в пресс-службе комитета со ссылкой на его председателя Анну Яковлеву.

Длина прохожей части сооружения составляет 43 метра. Пешеходный переход имеет по два лестничных схода с каждой стороны проезжей части.

— Эксперты Мосгосэкспертизы утвердили документацию для капремонта перехода под Бесединским шоссе. Он расположен недалеко от пересечения с улицей Братеевская. <...> Проектными решениями предусмотрена замена облицовки стен тоннеля и лестничных сходов, потолков, обновление отмостки. На полу будут уложены термообработанные гранитные плиты. Обновление коснется также служебных помещений, — рассказала Яковлева.

Она добавила, что специалисты в ходе работ также обеспечат удобный спуск для маломобильного населения и установят автоматизированную систему, передает агентство городских новостей «Москва».

27 октября стало известно, что специалисты завершили капитальный ремонт двух подземных пешеходных переходов на Севастопольском проспекте.

Район Братеево переходы Капитальный ремонт
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