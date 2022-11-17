Эксперт рассказал, вырастут ли цены на живые и искусственные елки в Петербурге

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Цены на живые и искусственные новогодние ели нынешней зимой неизбежно вырастут. При этом разница в стоимости будет зависеть от многих факторов. К примеру, ненатуральные новогодние деревья иностранного производства могут подорожать весьма существенно. Об этом сообщил директор компании «Елки.ру» Владислав Пухарев.

По его словам, стоимость отечественных искусственных елей может остаться на прежнем уровне, а импортные могут вырасти в цене на 70 процентов.

Стоимость новогодних деревьев станет известна ближе к 20 декабря. А после 27 декабря продавцы начнут предлагать скидки.

Что касается живых елей, то изменение цены будет зависеть от дальности места их заготовления. Цена может вырасти примерно на 10-15 процентов, передает издание «Невские новости».

Ранее российский декоратор Дарья Васильева посоветовала приобретать новогодние украшения заранее, так как их стоимость вырастет в декабре, передает ФАН.

1 ноября в столичных магазинах начали появляться новогодние украшения. «Вечерняя Москва» узнала, что сейчас выгоднее покупать и какими будут цены ближе к празднику.