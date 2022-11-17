В Москве начали подготовку катков с искусственным льдом

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к подготовке катков с искусственным льдом, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 17 ноября.

— Этой зимой в столице будут работать более 150 катков с искусственным льдом, они откроются в ближайшие две недели во дворах, парках, на природных территориях и городских площадках. Специалисты Комплекса городского хозяйства уже начали мероприятия по намораживанию искусственного льда. Процесс занимает несколько дней, — пояснил Бирюков.

В Telegram-канале комплекса отметили, что специалисты установят на искуственных катах освещение, оборудуют пункты проката и оказания первой медицинской помощи, туалеты и точки питания. Обслуживанием ледового покрытия будет заниматься специализированная техника.

До этого сообщалось, что самый большой каток в столице, располагающийся на ВДНХ, откроется 25 ноября. Площадь искусственного ледового покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров. Одновременно на катке смогут находиться 4,5 тысячи человек.