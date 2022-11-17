Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замдиректора Росгвардии Милейко

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Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора Росгвардии, генерала Сергея Милейко. Об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале в четверг, 17 ноября.

По его словам, бывшего росгвардейца обвиняют в получении взяток от «сомнительной» компании «СпецШвейСнаб», с которой в 2017-2018 годах ведомство заключило контракты на снабжение вещами для служащих.

По информации депутата, в уголовном деле фигурирует взятка на 10 миллионов рублей, но сам политик уверен, что при тщательном исследовании сумма возрастет, а под следствие могут попасть и другие отставные генералы ведомства. На данный момент помимо Милейко, который отбывает наказание за мошенничество, в уголовном деле фигурирует только бывший заместитель начальника финансово-экономического департамента Росгвардии Николай Копытов, сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Суд по другому уголовному делу, на котором генерала Сергея Милейко признали виновным, произошел летом 2021 года. Бывший заместитель директора Росгвардии был отправлен в колонию на шесть с половиной лет за мошенничество.