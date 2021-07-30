Шесть лет колонии дали экс-генералу Росгвардии Сергею Милейко по делу о мошенничестве

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Бывшего замдиректора Росгвардии генерала Сергея Милейко военный суд 30 июля приговорил к реальному сроку заключения за организацию мошенничества с квартирой для супруги. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

— Признать Милейко Сергея Ивановича виновным в организации мошенничества в особо крупном размере и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, — цитирует издание приговор.

Кроме того, суд оштрафовал Милейко на 600 тысяч рублей, а также лишил звания «генерал-лейтенант запаса».

В ходе судебных прений представитель гособвинения требовал приговорить Милейко к восьми годам колонии, лишить его наград, звания генерал-лейтенанта, а также взыскать с него 800 тысяч рублей штрафа.

Суд постановил, что бывший замдиректора Росгвардии нанес своими действиями ущерб Росимуществу на сумму около 10 миллионов рублей.

Милейко обвинялся в том, что с 2011 по 2012 год его жена незаконно получила по заниженной стоимости нежилое помещение в Балашихе, в котором открыла парикмахерскую. Получить недвижимость супруге Милейко удалось по заниженной стоимости благодаря фальсификации документов.

В качестве потерпевшей стороны на суде выступало Росимущество. Изначально ущерб по данному делу составлял более 18 миллионов рублей, передает ТАСС.

Сергей Милейко курировал закупки Росгвардии. Следователи выяснили, что он покупал для нужд ведомства товары низкого качества по завышенной цене, таким образом извлекая собственную выгоду. В декабре 2020 года Милейко был задержан. В Росгвардии заявили, что контракт с ним был расторгнут еще в 2019 году.

Генерал-лейтенант Сергей Милейко занимал ряд руководящих должностей в российском Министерстве внутренних дел в период с 2009 по 2012 год. В 2014-м был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, в 2017-м Милейко стал замдиректора Росгвардии. Этот пост он покинул летом 2019 года.