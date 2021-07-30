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Военный суд признал экс-замдиректора Росгвардии виновным в мошенничестве

Илья Ашуров

Происшествия
Военный суд признал экс-замдиректора Росгвардии виновным в мошенничестве
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Реутовский гарнизонный военный суд признал экс-замдиректора Росгвардии Сергея Милейко виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента в зале суда.

В ходе судебных прений представитель гособвинения требовал приговорить Милейко к восьми годам колонии, лишить его наград, звания генерал-лейтенанта, а также взыскать с него 800 тысяч рублей штрафа.

Суд постановил, что бывший замдиректора Росгвардии нанес своими действиями ущерб Росимуществу на сумму около 10 миллионов рублей.

— Милейко организовал хищение чужого имущества, — цитирует судью РИА Новости.

Сергей Милейко курировал закупки Росгвардии. Следователи выяснили, что он покупал для нужд ведомства товары низкого качества по завышенной цене, таким образом извлекая собственную выгоду. В декабре 2020 года Милейко был задержан. В Росгвардии заявили, что контракт с ним был расторгнут еще в 2019 году.

Генерал-лейтенант Сергей Милейко занимал ряд руководящих должностей в российском Министерстве внутренних дел в период с 2009 по 2012 год. В 2014-м был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, в 2017-м Милейко стал замдиректора Росгвардии. Этот пост он покинул летом 2019 года.

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