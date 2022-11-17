Рестораны McDonald's в Белоруссии начнут работать под брендом «Вкусно — и точка» с 22 ноября

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Рестораны McDonald's в Белоруссии начнут работать под российским брендом «Вкусно — и точка» с 22 ноября. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщила компания «КСБ Виктори Рестораны», обслуживающая эту сеть быстрого питания в республике.

— 21 ноября — последний день работы наших ресторанов под брендом McDonald's. В этот день наши двери будут открыты для посетителей до 18:00 (совпадает с московским временем — прим. «ВМ»). Но уже 22 ноября мы будем рады снова видеть вас во всех ресторанах нашей сети уже под новым брендом — «Вкусно - и точка», — говорится в сообщении.

Точное время открытия заведения компания сообщит чуть позже, сообщает ТАСС.

Также стало известно, что все заведения сети перейдут под новый бренд единовременно и без приостановки деятельности.

Помимо этого, владелец сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Александр Говор выкупает 100 процентов российских активов логистического партнера McDonald's — «HAVI Россия». Сделку предстоит согласовать с Федеральной антимонопольной службой. После этого активы HAVI перейдут АО «Логистика — и точка».