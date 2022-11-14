McDonald's в Белоруссии начнет работать под брендом «Вкусно — и точка»

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Рестораны McDonald's в Белоруссии единовременно и без приостановки деятельности начнут работать под брендом «Вкусно — и точка». Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в компании «КСБ Виктори Рестораны», обслуживающей сеть быстрого питания в республике.

— Компания планирует единовременный переход ресторанов на работу под брендом «Вкусно — и точка» без приостановки их деятельности, — заявили в компании.

Точная дата перехода будет сообщена позднее, передает ТАСС.

До этого «Вкусно — и точка» сообщила о выходе на рынок Белоруссии. При этом 2 ноября руководство сети ресторанов быстрого питания начало процесс регистрации логотипа для доставки. Отмечалось, что на данный момент есть несколько вариантов дизайна.

В июле в пресс-службе «Вкусно — и точка» заявили, что для реализации планов сети сперва необходимо наладить бесперебойные поставки продукции на предприятия, после чего настроить работу сервиса под новым брендом.

В конце сентября сеть ресторанов быстрого питания направила заявку в Роспатент на регистрацию нового бренда «Кафе — и точка». Он регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 16, 21, 29, 30 и 43.