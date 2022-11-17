«Доклад о страшных зверствах»: кто будет мешать публичным переговорам России и Украины

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Публичные переговоры, предложенные российским властям президентом Украины Владимиром Зеленским, не состоятся из-за вмешательства Запада. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Юрий Светов.

— Никаких публичных переговоров не будет, потому что Россия будет приводить доказательства, которые ранее никто слушать не хотел — пытки над пленными, обстрелы мирных жителей, мародерство, и иные вещи, о коих умалчивалось. И эти переговоры, прежде всего, не допустит Запад, — констатировал эксперт.

По его мнению, в подобных переговорах в первую очередь не заинтересован Вашингтон.

Кроме того, Светов отметил, что к публичным переговорам не готов и сам украинский лидер, который считает все происходящее спектаклем и изображает заинтересованность к переговорному процессу по настоянию американцев.

Зеленский и в реальной жизни продолжает играть роль политика из сериала, путая большую политику со съемочной площадкой, заключил собеседник «ВМ».

Политолог также уточнил, что нужно отличать заявления Владимира Зеленского о «перемирии» и «переговорах».