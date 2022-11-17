Метель, сильный ветер и давление: Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных

Фото: Вечерняя Москва

В Москве начался календарный декабрь. Жителей столицы ожидают морозы, метель и гололедица в предстоящие выходные. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, температурный фон в пятницу соответствует погоде второй половине декабря, например, новогодней ночи:

— В пятницу нас ждет холодная зимняя погода. Температура будет на 3–4 градуса ниже нормы. Это погода второй половины декабря. В Москве ночью ожидается минус 5–7 градусов. А в области — до минус 10. Дневные температуры тоже невысокие — 4–5 градусов ниже нуля, а по области — до минус 7.

Более того, из-за сильного ветра и дождя в пятницу начнется метель. Синоптик предупредил автолюбителей о гололедице и заносах на столичных дорогах.

— Москвичам стоит ожидать проблем с погодой. Дело в том, что перемещающийся с юга циклон забрасывает в столицу воздушные массы с северо-востока и востока. Именно поэтому будет сильный ветер от 7 до 12 метров в секунду. Кроме того, будет идти снег. В первой половине дня умеренный, а потом начнет усиливаться. Сочетание снега и ветра приведет к небольшой метели, — сообщил Вильфанд.

В субботу, 19 ноября, по словам синоптика, температура останется прежней, однако жителей столицы порадует солнце:

— В субботу погода существенно не изменится. Будет облачно, но с прояснениями. Давление увеличится и будет выше нормы, потому что циклон уйдет далеко от Москвы на восток. Солнышко будет иногда проглядывать и поднимать настроение москвичам. Лучи будут отражаться от снега и искриться. Ночью ожидается умеренный снег, а днем он начнет ослабевать. Температура воздуха ночью составит минус 5–7 в Москве, а в области — до 9 градусов ниже нуля. Дневная температура в субботу будет около 3–4 градусов ниже нуля.

В воскресенье, 20 ноября, согласно прогнозу специалиста, будет такая же температура, как в субботу. А вот в понедельник начнется потепление.

— Температурный режим не изменится и в воскресенье. Будет идти небольшой снег. Сохранится гололедица. Однако в понедельник начнется небольшое повышение температуры. Ночью будет от 2 до 7 градусов ниже нуля, а днем — от ноля до минус 5. Облачно и небольшой снег, — отметил Вильфанд.

Глава Гидрометцентра предупредил, что в течение этой недели высота снежного покрова повысится. Сейчас в Москве он составляет около 8 сантиметров, а подрастет еще примерно на 6–8 см.

Приход морозов и снежной погоды всегда сопровождается образованием гололеда на дороге и пешеходных зонах. Порой поскользнуться и упасть можно даже на, казалось бы, чистых тротуарах. Травматолог Константин Терновой рассказал «ВМ», как избежать падений и переломов.