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Путин подписал указ об изменении состава Совета по правам человека

Лейла Алиева
Политика
Путин подписал указ об изменении состава Совета по правам человека
Фото: Администрация президента РФ

Военного корреспондента Александра Коца и еще девятерых человек включили в состав Совета по правам человека. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в четверг, 17 ноября.

Также среди новых членов СПЧ — член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и другие. При этом из состава исключили журналистов Екатерину Винокурову, Ивана Засурского и Николая Сванидзе, говорится в документе.

До этого Путин подписал указ об упрощенном принятии гражданства иностранцами, поступившими на военную службу в стране. Из документа следует, что на получение российского паспорта могут претендовать те иностранные граждане, которые как минимум шесть месяцев участвовали в боевых действиях или же получили увечья.

В понедельник, 14 ноября, российский лидер подписал указ, который допускает службу в армии по призыву лиц с иностранным гражданством. Служба в армии теперь разрешается лицам, имеющим гражданство или вид на жительство в иностранном государстве.

Совет по правам человека (СПЧ) Журналисты Владимир Путин
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