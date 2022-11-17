Татьяна Буланова выходит замуж за молодого возлюбленного

Фото: YouTube / Скажи Гордеевой (Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом)

Певица Татьяна Буланова похвасталась дорогостоящим кольцом, которое ей преподнес жених. Больше двух лет она состоит в отношениях с бизнесменом Валерием Рудневым, который младше нее на 19 лет. Первой о сделанном предложении узнала приятельница артистки.

— Моя подруга выходит замуж. Обручальное кольцо от Tiffani… Счастливая невеста! — написала в своих социальных сетях ее приятельница Елена Королева.

На фото артистка позирует с кольцом из платины с танзанитом и круглыми бриллиантами. При этом когда будет свадьба, Буланова не стала раскрывать, пишет StarHit.

Предложение руки и сердца сделали недавно и популярной певице Клаве Коке. Избранником оказался блогер-миллионник Артур Кисловский. Это произошло на съемках нового эпизода популярного шоу «Маска. Танцы», где певица выступает в качестве жюри.

До этого сообщалось, что бразильская актриса Карла Диас, которая сыграла Хадижу в сериале «Клон», выходит замуж за депутата и зоозащитника Фелипе Бекари. Возлюбленный сделал звезде предложение руки и сердца, девушка не смогла от этого отказаться.