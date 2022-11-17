Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Степан Орлов: Использование нейросетей повысит эффективность работы общественного транспорта

Александр Афонин
Город
Степан Орлов: Использование нейросетей повысит эффективность работы общественного транспорта
Фото: duma.mos.ru

Применение современных цифровых технологий, основанных на искусственном интеллекте, позволит повысить эффективность работы общественного транспорта в столице. Об этом сообщил вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов в четверг, 17 ноября.

— Приходя на остановку, любой пассажир сегодня уверен в том, что за считанные минуты к нему подъедет современный, комфортный, красивый автобус, троллейбус, электробус или трамвай, который строго по расписанию доставит его к необходимой точке, — сказал он.

Депутат добавил, что сегодня специалисты разработали систему «Автокондуктор». В ее основе лежит программно-аппаратный комплекс, разработанный на искусственном интеллекте.

Система собирает всю необходимую для пассажира информацию: движение транспорта, анализ интервалов курсирования и так далее. По словам Орлова, разработка позволит перевозчикам использовать автопарк намного эффективнее, а москвичи смогут добираться по нужному маршруту быстрее и комфортнее, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне Степан Орлов заявил, что активное развитие столицы положительно влияет на экономику всей России. По его словам, за короткий промежуток времени в городе пересмотрели цепочки поставок для замещения импортных товаров, например, в транспортной сфере.

Транспорт Мосгордума нейросеть Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте