Сенатор рассказал о мерах по борьбе с курением

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Член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал о вреде курения и мерах по борьбе с этой вредной привычкой.

— Исследованиями доказано, что курение приводит к негативным последствиям. Именно с курением связан большой процент смертельных исходов, — отметил он в комментарии «Радио 1».

По мнению эксперта, запретительные и ограничительные меры по борьбе с курением практически исчерпаны. Стоит направить усилия на просвещение молодежи, создание социальной рекламы. Необходимо сформировать у большинства членов общества неприязнь к курению, а для этого информационная составляющая должна быть многократна усилена, добавил Круглый.

Россияне стали меньше курить сигареты, доля потребления табака среди взрослого населения снизилась с 39,5 процента в 2009 году до 20 процентов в 2021-м, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. О том, почему жители страны начали терять интерес к этой пагубной привычке, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов.