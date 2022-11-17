Двое молодых людей изнасиловали девочку-подростка на северо-западе столицы

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Двое молодых людей подозреваются в изнасиловании девочки-подростка на северо-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 17 ноября.

По словам собеседника «ВМ», преступление произошло вечером 31 октября в квартире жилого дома в районе Строгино. Двое молодых людей в возрасте 17 и 18 лет напали на знакомую 15-летнюю девочку. Они повалили пострадавшую на кровать и изнасиловали ее.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней».

Еще одна история о насилии произошла на юге столицы. Мужчина напал на женщину на лестничной клетке жилого дома и изнасиловал ее.