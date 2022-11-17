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МЧС: пожар на московском рынке «Садовод» потушен

Степан Жирнов
Происшествия
МЧС: пожар на московском рынке «Садовод» потушен
Фото: Пресс-служба МЧС России
Россия, Москва, МКАД, 14-й километр, 30 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание на рынке «Садовод» на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Москве в четверг, 17 ноября.

Огонь распространился по двум павильонам. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Для тушения на улицу Верхние Поля прибыли 98 человек личного состава и 28 единиц техники.

Пожар был ликвидирован в 15:31.

Видео: пресс-служба МЧС России

Пострадавших в результате происшествия нет. Из-за пожара сотрудники МЧС эвакуировали 150 человек.

— Причины пожара устанавливают специалисты, — резюмировали в пресс-службе ведомства.

Возгорание, о котором идет речь, началось на рынке «Садовод» на юго-востоке столицы в 13:52.

Еще один пожар произошел на складе со стройматериалами на Рублевском шоссе 16 ноября. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

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