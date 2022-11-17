Гаагский суд признал россиянина Олега Пулатова невиновным по делу MH17

Фото: shutterstock

Гаагский суд признал россиянина Олега Пулатова, обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Соответствующее решение огласил судья Хендрик Стейнхейс в четверг, 17 ноября.

По данным СМИ, Пулатов скончался еще летом 2021 года. Интересы обвиняемого Олега Пулатова представляли двое голландских адвокатов.

— По мнению суда, не существует убедительных доказательств, что Пулатов внес вклад в использование ЗРК «Бук», в результате которого был сбит рейс MH17, — передает слова судьи ТАСС.

Также стало известно, что суд в Гааге признал россиянина Игоря Гиркина (Стрелкова) виновным по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.

По словам судьи Стейнхейса, прокуратура смогла доказать вину не только Гиркина, который тогда занимал пост главы ополченцев Донецкой народной республики (ДНР), но и его подчиненных — Сергея Дубинского и Леонида Харченко.

Кроме того, суд в Гааге постановил, что самолет был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским в ДНР. Российская сторона не раз заявляла, что зенитно-ракетного комплекса «Бук» никогда не было на вооружении у ДНР.