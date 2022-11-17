Участник спецоперации рассказал, как Украина использует тактику «живого щита»

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Сотрудник частной охранной компании, участвующий в специальной военной операции (СВО) России на Украине, в четверг, 17 ноября, предположил, что украинские военнослужащие могут снова применить тактику «живого щита», чтобы остановить российские штурмовые подразделения.

— Мы видели, что происходило в Мариуполе, как боевики нацбатальонов насильно прикрывались гражданскими. Мы знаем, как это происходило в Сирии, мы это проходили и в Ливии, — пояснил собеседник РИА Новости.

Он также добавил, что в ситуации, когда «те или иные вооруженные формирования перед собой ставят гражданских», российские подразделения не могут «работать».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказался эвакуировать людей из городов в целях поднятия боевого духа войск.

По словам украинского лидера, в начале специальной военной операции России Киев рассматривал в том числе и такой план действий. Зеленский отметил, что если вывезти население украинских городов за их пределы, то бойцам некого будет защищать, поскольку «Украина — это не только земля, но и семьи». Именно этим, заметил президент, мотивированы украинские бойцы.