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Собянин: Компании — экспортеры Москвы смогут получить компенсацию по контрактам этого года

Александр Афонин
Город
Собянин: Компании — экспортеры Москвы смогут получить компенсацию по контрактам этого года
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные компании-экспортеры смогут получить компенсацию средств, потраченных на реализацию своей продукции за пределами России по контрактам текущего года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 17 ноября.

— Московские компании-экспортеры смогут возместить часть затрат на реализацию продукции за пределами России по контрактам текущего года. Раньше компенсировали только подтвержденные документами расходы за последних три финансовых года до подачи заявки, — сказал он.

Глава города добавил, что максимальная сумма компенсации составит три миллиона рублей. Однако размер субсидии не превысит половину объема экспортной выручки и налогов, которые были уплачены в городской бюджет.

В своем Telegram-канале Собянин отметил, что нововведение может помочь компаниям выйти на новые рынки. Кроме того, с его помощью предприниматели смогут сохранить темпы развития своего бизнеса.

До этого сообщалось, что Сергей Собянин принял решение привлечь инвесторов для создания четырех новых фармацевтических производств в столице. Условия контрактов предусматривают, что в течение двух–четырех лет они разместят на территории столицы производство 74 наименований лекарственных средств.

Экспорт субсидии Москва Сергей Собянин
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