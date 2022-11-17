«Безделье приводит к дурным мыслям»: Алсу рассказала, как они с мужем воспитывают детей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Дети российской певицы Алсу и ее супруга предпринимателя Яна Абрамова регулярно посещают различные кружки и секции. Об этом звезда поделилась в беседе с «Вечерней Москвой».

— Безделье приводит к дурным мыслям и привычкам. Мы с мужем старались максимально продуктивно занять их время: танцами, иностранными языками, шахматами, математикой. В итоге они выбрали для себя то, что им нравится, и то, что лучше всего получается. У них есть желания, амбиции хорошо выучиться и получить серьезные профессии, — сказала певица.

Алсу отметила, что у детей должно быть детство, но безделье может только навредить. В связи с этим, им следует с раннего возраста прививать усидчивость и работоспособность. Это позволит без проблем вести активный образ жизни во взрослой жизни.

Певица также поделилась с «ВМ» о своем участии в шоу «Дуэты». По ее словам, передача станет «праздником музыки и песен». Его участники получают возможность исполнить любимые композиции не только из своего репертуара, а также увидеться с коллегами по цеху и порадовать своего зрителя.