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Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Александр Афонин
Политика
Путин провел телефонный разговор с Алиевым
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 17 ноября.

— Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, — говорится в сообщении.

В ходе разговора российский и азербайджанский лидеры обсудили ряд вопросов о двухстороннем сотрудничестве стран в торгово-экономической и энергетической областях, отметили в пресс-службе.

9 ноября состоялся телефонных разговор Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Лидеры обсудили ряд вопросов, посвященных подготовке к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В этот же день президент России созвонился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главы государств обсудили вопросы относительно предстоящего заседания ОДКБ, отношения между Россией и Белоруссией, в том числе сотрудничество Москвы и Минска в отрасли торговли и экономики.

Владимир Путин Ильхам Алиев разговор
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