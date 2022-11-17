В районе Садовнической набережной перекроют движение из-а киносъемок

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Садовническая набережная Карта всех событий

На участках Садовнической набережной и Садовнического переулка с 20 ноября будут кратковременно ограничивать движение. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Это связано с проведением киносъемок. Просим заранее планировать маршрут, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Ограничения будут происходить с 12:00 до 16:00. Это связано с проведением киносъемок, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что боковой проезд улицы Кубинки будет временно закрыт в ночное время с 12 ноября по 28 февраля в связи с проведением строительных работ. Москвичам рекомендовали заранее планировать маршруты.

Кроме того, на нескольких улицах в Северном Медведкове и Текстильщиках также ограничат движение транспорта. Там пройдут строительные работы и реконструкция инженерных сетей.