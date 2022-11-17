Рыжего кота в переноске нашли на одной из станций московского метро

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

На одной из станций московского метрополитена была найдена переноска с рыжим котом. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Пассажиры сразу передали животное сотрудникам метро.

— Наш новый друг очень воспитанный и ведет себя спокойно, но уже мечтает вернуться домой. По правилам мы не можем оставлять у себя животных и скоро передадим его в приют, — передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Перед тем, как вернуть питомца хозяину, сотрудники просят предоставить подтверждающие документы, например, ветеринарный паспорт, или фото, а также название станции, на которой его оставили.

В сентябре сообщалось о сервисе поиска пропавших животных, который помог найти более 300 питомцев с начала своей работы в столице.

Чтобы воспользоваться данной технологией, москвичам необходимо в разделе «Животные и окружающий мир» на mos.ru выбрать «Поиск животных». Далее сервис попросит уточнить, найдено ли животное или потеряно.